Россия ночью массированно атаковала Украину ударными беспилотниками

Россия в ночь на пятницу атаковала Украину по меньшей мере 135 ударными беспилотниками типа Shahed, а также дронами неустановленного типа. Об этом заявили Воздушные силы ВСУ.

«По состоянию на 08:30 радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 135 вражеских беспилотников», - говорится в утренней сводке.

Сбить удалось 80 дронов в 14 областях, в том числе в Киевской, 44 беспилотника «локационно потеряны», еще два «улетели в Беларусь», около 10 БПЛА все еще в воздушном пространстве центральных областей Украины.

Накануне утром Воздушные силы сообщали об атаке 56 дронов-камикадзе, еще днем ранее — о 136 беспилотниках. Российские военные эти данные не комментируют.

«Российские войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины», - заявили в пятницу утром в городской военной администрации Киева.

По ее данным, все БПЛА, которые двигались в сторону столицы, были обезврежены.