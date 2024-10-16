РФ ночью запустила в сторону Украины 136 "шахедов" и ракеты

В ночь на 16 октября российские войска атаковали Украину 136 ударными беспилотниками типа Shahed. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Согласно информации, "шахеды" запускали из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска РФ.

Кроме того, был нанесен удар по Донецкой области зенитной управляемой ракетой С-300/400, а также управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговской области из воздушного пространства Курской.

По состоянию на 07:00 сбит 51 БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях, еще 60 беспилотников "локационно потеряно в разных регионах".

Более 20 дронов-камикадзе по-прежнему находятся в воздушном пространстве Украины, заявили Воздушные силы, два беспилотника вернулись назад в направлении России.

Минобороны России, в свою очередь, заявило о трех сбитых украинских беспилотниках над Белгородской и Воронежской областями.