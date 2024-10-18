ЕС ужесточит миграционный контроль на границах Беларуси и РФ

Лидеры ЕС приняли решение усилить миграционный контроль на границах сообщества с Россией и Беларусью. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита по миграции.

"Россия и Беларусь или любая другая страна не могут злоупотреблять евроценностями, включая право на убежище, подрывая нашу демократию. Европейский совет выразил солидарность с членами ЕС, которые сталкиваются с этими вызовами. Исключительные ситуации требуют исключительных мер, Европейский совет полон решимости сделать все необходимое для обеспечения эффективного контроля внешних границ любыми средствами", - говорится в документе.

В нем отмечается, что Евросоюз готов оказывать практическую помощь приграничным с Россией и Беларусью странам в борьбе с мигрантами с целью "пресечения инструментализации миграции в политических целях".

Теперь решение о принятии конкретных практических мер по усилению миграционного контроля примет Совет ЕС на министерском уровне.