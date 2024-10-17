Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Беларуси в 2024 году на уровне 4%

Всемирный банк ожидает, что по итогам 2024 года белорусская экономика вырастет на 4%. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Согласно прогнозу Всемирного банка, рост ВВП Беларуси по итогам 2025 года замедлится до 1,2%, а в 2026 году – до 0,8%.

"Страны региона Европы и Центральной Азии удачно пережили недавние потрясения высокой инфляции, последствия вторжения России в Украину и слабую экспансию в Европейском Союзе, ключевом экспортном рынке региона", - заявила вице-президент Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани.

По ее словам, для большего роста производительности труда в долгосрочной перспективе странам этого региона будет важно существенно улучшить качество как среднего, так и высшего образования, что имеет ключевое значение для укрепления человеческого капитала и креативности.