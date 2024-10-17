Открыть иностранный банк в Казахстане станет проще. Об этом в ходе доклада на пленарном заседании Мажилиса парламента заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Текущие требования были приняты в 2020 году в рамках вхождения Казахстана в ВТО, передает Kazinfrom.

«Для либерализации требований для иностранных инвесторов предусматривается сокращение перечня документов для получения разрешения на открытие иностранного банка. Количество документов будет зависеть от рейтинга иностранной материнской компании, для иностранных банков с рейтингом от BB- до А- количество документов для открытия дочернего банка сокращается с 24 до 17, для открытия филиала — с 20 до 10. Для банков с рейтингом А- и выше количество документов сокращается до 10 и 8 соответственно», - заявила Абылакасымова.

Новый законопроект снижает требования к активам иностранного банка с $20 млрд до $10 млрд. Также будет расширен перечень разрешенных видов деятельности — филиалы получат право проводить обмен валют, вести деятельность трансфер-агента и выпускать платежные карточки.

«На втором этапе после получения разрешения на открытие дочернего банка или филиала иностранного банка перечень документов для получения банковской лицензии также сокращается с 50 до 7. В основном эти документы относятся к внутренним нормативным документам и требования по их утверждению будут перенесены на этап после получения лицензии», - пояснила М. Абылкасымова.

Законопроект также предлагает убрать для руководящих должностей требование по наличию руководящего стажа для членов совета директоров банка.