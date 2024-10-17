Amazon объявила о крупных инвестициях в ядерную энергетику

Американская компания Amazon объявила об инвестициях в ядерную энергетику, в том числе в разработку малых модульных реакторов (ММР) в партнерстве с X-energy. Фонд компании возглавил раунд инвестиций в X-energy на $500 млн.

Amazon и стартап намерены вывести на рынок более 5 ГВт электроэнергии в США к 2039 году.

Amazon также объявила о подписании соглашений с Energy Northwest и Dominion Energy, нацеленных на развитие ядерной энергетики, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу X-energy.

Фонд Climate Pledge Fund Amazon возглавил раунд инвестиций на $500 млн в X-energy, которая занимается разработкой малых модульных реакторов (ММР). Совместно Amazon и стартап намерены вывести на рынок более 5 ГВт электроэнергии в США к 2039 году.

Amazon сообщила, что партнерство с Energy Northwest, вашингтонским консорциумом государственных коммунальных предприятий, позволит разработать четыре усовершенствованных ММР. Построенные реакторы будут принадлежать и эксплуатироваться Energy Northwest и, как ожидается, генерировать около 320 МВт мощности на первом этапе проекта с возможностью повышения до 960 МВт.

С коммунальной компанией Вирджинии Dominion Energy Amazon изучает возможность строительства ММР вблизи существующей атомной электростанции. Компания ожидает, что это обеспечит дополнительную генерацию около 300 МВт электроэнергии. В этом штате, по прогнозам Dominion, спрос на электроэнергию в течение следующих 15 лет увеличится на 85%, говорится в сообщении.

Гендиректор Amazon Web Services Мэтт Гарман рассказал американскому Forbes, что видит потенциал в усовершенствованных малых реакторах для получения "чистой энергии" и считает ядерную энергетику отличным вариантом для масштабирования мировых энергетических потребностей. Он объяснил, что Amazon делает ставку на малые модульные реакторы, поскольку ей нужно больше энергии, а ММР можно построить за меньшее время и с меньшими затратами, чем традиционные атомные электростанции. Кроме того, такие реакторы не производят углерод.

"И в отличие от солнечной или ветровой энергии, они надежны и могут работать 24 часа в сутки, что является ключевым преимуществом для центров обработки данных и заводов".