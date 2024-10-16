Расходы Чехии на оборону в 2025 году достигнут 2% ВВП. Об этом сообщила министр обороны Янаы Чернохова.

Помимо 154,4 миллиарда крон (более €6 млрд), которые, согласно проекту бюджета, поступят в распоряжение ведомства, в других главах бюджета для целей обороны отведено 6,4 миллиарда крон (€253,4 млн). В общей сложности расходы на оборону в 2025 году достигнут 160,8 миллиарда крон (€6,4 млрд).

Впервые с тех пор, как Чехия присоединилась к НАТО, сумма, превышающая 2% ВВП, была выделена на расходы на оборону в этом году. Это произошло в результате принятия нового закона, который требует выделения расходов на оборону в размере указанной суммы. Бюджет Министерства обороны на этот год составляет 151,2 миллиарда крон (порядка €6 млрд), а вместе с расходами на оборону в других разделах бюджета, составляющими 8,6 миллиарда крон (€340,5 млн), сумма достигла почти 160 миллиардов крон.