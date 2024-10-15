Белорусский рубль снизился к доллару и евро на торгах БВФБ

На валютных торгах БВФБ 15 октября 2024 года курс доллара вырос на 0,22 копейки или 0,07% до 3,2919 рубля при объеме торгов $20,9млн.

Торги по курсу евро не проводились.

Курс евро вырос на 1,33 копейки или 0,37%, до 3,6000 рубля при объеме торгов 0,1 млн.евро.

Курс российского рубля снизился на 0,25 копейки или 0,07%, до 3,4234 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 2470,3 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снизился на 0,27 копейки, или на 0,06%, до 4,6686 рубля за 10 юаней при объеме торгов 103 млн. юаней.