США планируют ограничить экспорт продвинутых ИИ-чипов

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность введения ограничений на экспорт новейших микрочипов производства Nvidia Corp. и других американских компаний. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, власти рассматривают введение квот на поставки продвинутых чипов, используемых в работе технологий искусственного интеллекта, определенным странам по соображениям национальной безопасности.

В частности, такая мера может коснуться стран Персидского залива, в последнее время тратящих миллиарды долларов на строительство центров обработки данных (ЦОД). Особенно активны в этом сегменте ОАЭ и Саудовская Аравия.

Обсуждение барьеров для экспорта чипов находится на ранней стадии, однако активизировалось в последние недели, отметили источники.

Белый дом уже ввел ряд ограничений на поставки специализированных чипов, используемых в ИИ, в более 40 стран мира из-за опасений, что они могут оказаться в распоряжении Китая.

Чиновники из Совета национальной безопасности США (National Security Council, NSC) выделяют ряд опасений, которые у них возникают по поводу применения новейших технологий в других странах. В том числе речь идет о правах человека - в частности, есть вопросы к использованию ИИ в системах внутреннего наблюдения и слежки за гражданами. Кроме того, власти беспокоятся о рисках для зарубежных разведывательных операций США, отметил Махер Битар из NSC.