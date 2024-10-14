Последнее обновление: 14.10.2024 15:52

США поддержат стремление Сербии уменьшить энергозависимость от России

США поддержат усилия Сербии по уменьшению зависимости от импорта ископаемого топлива из России и ускорению перехода на возобновляемые источники энергии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова заместителя госсекретаря США по вопросам экономического роста Хосе Фернандеса.

Сербия, которая долгое время зависела от импорта газа из России, ищет новые пути поставки энергии строительством новых трубопроводов, в частности от терминала со сжиженным природным газом в Греции на юге и импорт из Азербайджана на востоке.

Однако единственный нефтеперерабатывающий завод Сербии, компания NIS, контролируется российским "Газпром нефть", что делает страну уязвимой к использованию Путиным энергетических рычагов давления.

В прошлом месяце США и Сербия подписали соглашение в Вашингтоне о сотрудничестве в энергетических проектах и поставках критических минералов. Компания Rio Tinto планирует открыть крупнейший в Европе литиевый рудник в Сербии, несмотря на сильное сопротивление местных экологических групп.

Ожидается, что компания UGT Renewables из Флориды подпишет соглашение на следующей неделе о строительстве солнечной электростанции мощностью 1 гигаватт в Сербии, а подразделение американской инженерной корпорации Bechtel Corp рассматривает планы строительства гидроаккумулирующей станции мощностью 2,4 гигаватта на реке Дунай на границе с Румынией.



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