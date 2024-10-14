Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2024 год стали американские ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон "за исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние".

"Лауреаты внесли вклад в инновационные исследования о том, что влияет на экономическое процветание стран в долгосрочной перспективе. Их выводы о том, как институты влияют на благосостояние, показывают, что работа по поддержке демократии и инклюзивных институтов является важным шагом вперед в продвижении экономического развития", - говорится в пресс-релизе Фонда Нобеля.

Они доказали, что общества с плохим верховенством права и эксплуатирующими население институтами не генерируют роста или изменений к лучшему. Исследование лауреатов дало понять почему так происходит.

В частности, инклюзивные учреждения часто внедрялись в странах, которые были бедны во время колонизации, что со временем привело к процветающему населению. Это важная причина того, почему бывшие колонии, когда-то богатые, теперь бедны, и наоборот.

По словам лауреатов, когда возникает угроза революции, люди у власти оказываются перед дилеммой. Они предпочли бы остаться у власти и попытаться успокоить массы, обещая экономические реформы, но население вряд ли поверит, что они не вернутся к старой системе, как только ситуация урегулируется. В конце концов единственным вариантом может быть передача власти и установление демократии.

"Уменьшение огромной разницы в доходах между странами является одним из самых больших вызовов нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институций для достижения этой цели", - сказал Якоб Свенссон, глава комитета премии по экономическим наукам.

Дарон Аджемоглу родом из Турции, Саймон Джонсон — из Великобритании. Оба они профессора Массачусетского технологического института в США. Джеймс Робинсон — профессор Чикагского университета в США.

Напомним, в этом году Нобелевская неделя прошла с 7 по 14 октября. Премии уже присудили в следующих отраслях: медицина и физиология; физика; химия; литература.