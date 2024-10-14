Экспорт Китая в январе-сентябре 2024 года вырос на 6,2%, импорт - на 4,1%

Внешнеторговый оборот Китая в январе-сентябре 2024 года увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 32,33 трлн юаней ($4,57 трлн).

Как сообщает Главное таможенное управление страны, экспорт вырос на 6,2% и достиг 18,62 трлн юаней, импорт - на 4,1% до 13,71 трлн юаней.

В январе-сентябре экспорт КНР в долларовом выражении вырос на 4,3% относительно аналогичного периода годом ранее (до $2,62 трлн), импорт - на 2,2% (до $1,93 трлн). Внешнеторговый профицит составил $817,1 млрд.

Экспорт в сентябре повысился на 2,4% до $303,71 млрд. Рост был зафиксирован по итогам пятого месяца подряд. Импорт увеличился на 0,3% и достиг $222 млрд.

Экспорт из КНР в США в прошлом месяце вырос на 2,2%, в государства АСЕАН - на 5,5%, в Европейский союз - на 1,3%, в Россию - на 16,6%.

Импорт из США увеличился на 6,7%, из стран АСЕАН - на 4,2%. При этом поставки из ЕС упали на 4%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в сентябре увеличилось до $81,71 млрд по сравнению с $75,5 млрд за тот же месяц 2023 года. В том числе профицит в торговле с США составил $33,33 млрд.