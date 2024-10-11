Российские власти намерены вдвое поднять "налог на выход" для иностранного бизнеса

Российские власти намерены повысить единовременный взнос, который покидающие страну иностранные компании должны уплатить в государственную казну, с 15% до 35%. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

По информации РБК, ужесточение условий для выхода иностранцев на этой неделе одобрила правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Часть стоимости сделки (25%) должна быть выплачена в бюджет в течение первого месяца с даты заключения сделки, 5% – в течение года, еще 5% – в течение двух лет. Размер обязательного дисконта по рыночной стоимости актива может увеличиться до 60% с 50%.

Кроме того, сделки на сумму более 50 млрд рублей ($517,6 млн) теперь будут нуждаться в одобрении Путина.

Пока нет информации о том, когда повышение налога вступит в силу.

Обязательный платеж для иностранцев, продающих бизнес в России, власти установили в 2022 году после введения западных санкций в ответ на вторжение России на территорию Украины.

С тех пор Россия постоянно ужесточает требования к уходу из страны иностранных компаний, требуя больших скидок за любое соглашение и забирая часть цены продаж для пополнения госказны.