Последнее обновление: 11.10.2024 16:23

В Украине открыли площадку для торгов новым инструментом на рынке электроэнергии

Государственная компания "Оператор рынка" открыла площадку для торговли новым для Украины инструментом – гарантиями происхождения электрической энергии (ГПЭЭ), произведенной из возобновляемых источников энергии. Об этом сообщается на ее сайте.

Гарантии происхождения – это электронный документ, подтверждающий, что определенное количество электроэнергии было произведено именно из возобновляемых источников. Это позволяет конечным потребителям знать точный источник покупаемой им электроэнергии сознательно выбирать экологически чистую электроэнергию и использовать гарантии для подтверждения своих экологических обязательств и отчетности об углеродном следе.

Торговля гарантиями происхождения будет происходить по стандартизированным и специальным продуктам. Для продавцов и покупателей гарантий происхождения будут доступны два вида торгов: непрерывные и индивидуальные.

После покупки гарантии происхождения покупатель-потребитель должен погасить (активировать) ее в Реестре гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из ВИЭ, администрирование которого осуществляет Нацкомиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг. После этого купленная гарантия происхождения выводится из обращения и подтверждает, что покупатель использует для производства товаров или услуг "зеленую" энергию.

Годовой объем производства "зеленой" энергии составляет около 8 млн МВт-ч. На площадке Оператора рынка, как ожидается, будут предлагаться гарантии на 2,6 млн МВт-ч (трети годового объема производства).



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