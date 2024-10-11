Минфин Беларуси утвердил новые цены на скупаемые у населения драгметаллы

Постановлением Минфина № 50 от 4 октября 2024 г. установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br93,43 (ранее Br84,87); 500 – Br124,57 (ранее Br113,17); 583, 585 – Br145,75 (ранее Br132,40); 750 – Br186,86 (ранее Br169,75); 900 – Br224,23 (ранее Br203,70); 916 – Br228,21 (ранее Br207,32); 950 – Br236,68 (ранее Br215,01); 958 – Br238,68 (ранее Br216,82);

платина – 950 – Br89,42 (ранее Br94,10);

серебро – 750 – Br2,24 (ранее Br2,15); 800 – Br2,38 (ранее Br2,30); 875 – Br2,61 (ранее Br2,51); 916 – Br2,73 (ранее Br2,63); 925 – Br2,76 (ранее Br2,65); 960 – Br2,86 (ранее Br2,76).

Постановление Министерства финансов от 3 июня 2024 г. № 31 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Постановление вступает в силу после его опубликования.