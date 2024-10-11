В Беларуси ввели лицензирование вывоза капусты, яблок и лука

Правительство Беларуси ввело лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и лука репчатого. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

Как сообщает пресс-служба правительства, вывоз продукции вне зависимости от страны происхождения за пределы Беларуси будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с облисполкомами (Минским горисполкомом).

Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Беларуси и потребности страны в ней на момент согласования лицензии

Документ подписан "в целях обеспечения внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией в межсезонный период в полном объеме".

Срок действия ограничения - три месяца.