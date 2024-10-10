Дефицит торгового баланса Эстонии в августе сократился на €122 млн

В августе из Эстонии было экспортировано товаров примерно на €1,5 млрд, а суммарный объем импортных поставок в страну превысил €1,6 млрд.

Экспорт товаров по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 1%, импорт — на 8%, сообщила пресс-служба Департамента статистики.

Дефицит товарооборота составил €169 млн, что на €122 млн меньше, чем годом ранее.

По оценке департамента, влияние на товарообмен в августе этого года оказало продолжающееся сокращение экспорта и импорта с государствами-членами Европейского союза. По сравнению с прошлым годом в августе экспорт со странами Евросоюза сократился на 3%, импорт — на 8%. При этом экспорт в страны, не входящие в ЕС, увеличился на 6%.

Основными экспортными партнерами в августе были Финляндия (15% от общего объема), Латвия (13%) и Швеция (9%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование, в Латвию - минеральную продукцию, в Швецию — изделия из древесины.

В импортном товарном потоке лидировали сельскохозяйственная продукция и продукты питания, электрооборудование и минеральная продукция.

Тройку крупнейших партнеров по импорту составили в августе Финляндия (16% от общего объема импорта), Литва и Германия (по 11%).