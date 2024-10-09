Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Казахстан для обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок продлевает еще на полгода запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом. Об этом сообщает пресс служба Министерства энергетики.

Соответствующий проект приказа размещен на правительственном портале «Открытые НПА».

"Исключения будут применятся лишь в нескольких случаях: вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан; перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами страны", - поясняется в сообщении ведомства.

Запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа был введен 2 мая 2024 года и будет продлен еще на 6 месяцев с 14 ноября 2024 года.