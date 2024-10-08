Последнее обновление: 08.10.2024 18:00

Операцию по перехвату нелегальных мигрантов провели в Латвии

Государственная полиция Латвии вместе с пограничниками 8 октября провели под городом Айзкраукле операцию по перехвату нелегальных мигрантов и их перевозчиков.

Правоохранители рассказали, что для этого перевозчики использовали автомобиль, стилизованный под полицейский транспорт.

В полиции также отметили, что в результате операции задержаны десятки нелегальных мигрантов, которые незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

Как пишут латвийские медиа, из-за плана перехвата частично заблокировано движение в Айзкраукльском крае. Полиция ищет одного сбежавшего перевозчика.



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