Последнее обновление: 08.10.2024 18:00

Китай может повысить пошлины на импорт из ЕС авто с двигателями большой мощности

Власти Китая рассматривают возможность повышения пошлин на импорт автомобилей с двигателями большой мощности из Евросоюза, а также обложат дополнительными мерами поставки европейского бренди.

"Китай изучает ряд шагов, в том числе, увеличение пошлин на ввоз бензиновых автомобилей с крупными двигателями", - говорится в сообщении Минторга Китая.

В другом сообщении ведомства отмечается, что импортерам бренди из ЕС придется вносить на депозит 39% от стоимости закупок с 11 октября.

Решения приняты после того, как на прошлой неделе Еврокомиссия заручилась поддержкой стран ЕС для введения дополнительных пошлин на ввоз в регион китайских электромобилей, пишет газета Financial Times.

Основная часть импорта бренди Китаем приходится на Францию, которая поддержала введение пошлин на импорт электромобилей. В сообщении китайского Минторга отдельно упоминаются такие производители крепких напитков, как Remy Cointreau и Pernod Ricard SA. Акции этих компаний теряют в цене соответственно 8,3% и 3,9% в ходе торгов во вторник.

Китай инициировал антидемпинговое расследование в отношении европейского бренди в январе текущего года. В августе Пекин сообщил, что выявил свидетельства демпинга со стороны европейских производителей крепкого алкоголя, однако тогда не стал вводить дополнительные меры.

Торговое противостояние ЕС и КНР распространилось и на другие сегменты рынка продуктов питания. Китай начал антидемпинговые расследования в отношении импорта молочных продуктов и свинины из ЕС.



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