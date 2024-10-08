Румыния покупает у США радиолокационные системы Sentinel

Государственный департамент США одобрил продажу Румынии радиолокационных систем воздушного наблюдения Sentinel. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Правительство Румынии подало запрос на приобретение до четырех радиолокационных систем AN/MPQ-64 F1 Sentinel.

Эти системы способны обнаруживать широкий спектр воздушных объектов и значительно усилят способность Румынии сдерживать и защищаться от потенциальных угроз.

В сделку о приобретении также будет включено разнообразное сопутствующее оборудование, а также обучение, услуги инженерно-технической и материально-технической поддержки, а также техническая документация.

Общая стоимость оценивается в $110 миллионов.

"Предложенная продажа улучшит способность Румынии противостоять нынешним и будущим угрозам, обеспечив надежные силы, способные сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО", – говорится в сообщении.