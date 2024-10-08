ЦБ Латвии снизил прогноз роста ВВП страны на 2024-2025 годы

Банк Латвии (ЦБ) существенно понизил прогнозы роста валового внутреннего продукта страны на текущий и два последующих года, в том числе на 2024 год - до 0,6% с предполагавших в июне 1,8%.

Как рассказал руководитель департамента монетарной политики ЦБ Латвии Улдис Руткасте, ухудшение прогноза связано с более слабым, чем ожидалось, экономическим ростом в первой половине этого года, а также с пересмотром Центральным статистическим управлением данных по ВВП.

По-прежнему осторожные настроения участников рынка позволяют предположить, что и во второй половине этого года рост будет более вялым.

Банк Латвии также ухудшил ожидания по росту ВВП на 2025 год до 2,6% с 3,3%, на 2026 год - до 3% с 3,8%.

Как поясняется, снижение прогноза на следующий год "отражает более скромный уровень частного потребления и инвестиций". Несмотря на стремительный рост реальной заработной платы, частное потребление в настоящее время сдерживается восстановлением сбережений после периода высокой инфляции. Инвестиции же ограничены задержками в реализации проектов, финансируемых ЕС, снижением рентабельности в ряде секторов и осторожностью кредиторов.

Рост ВВП в 2026 году, считает ЦБ, будет обеспечиваться частным потреблением, инвестициями и экспортом, но их увеличение будет медленнее, чем прогнозировалось в июне, причем более значительное влияние окажет ослабление конкурентоспособности.

Инфляцию по итогам этого года Банк Латвии ожидает на уровне 1,3% (ранее - 1,5%), в 2025 году - 1,5% (2,1%), в 2026 году - 1,6% (1,8%). Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и энергоносители) составит 3,8% в 2024 году и 2,6% в 2025-2026 годах.

Центральный банк прогнозирует, что безработица в Латвии составит 7,1% экономически активного населения в конце 2024 года, 6,8% в конце 2025 года и 6,5% в конце 2026 года.

Инвестиции продолжат оставаться слабыми. В этом году они упадут на 4,2%, в 2025 году вырастут на 3,4%, а в 2026 году - на 4,9%.