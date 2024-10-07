Украина и Словакия создадут восточноевропейский энергетический хаб

Украина и Словакия договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба. Об этом премьер- сообщил министр Денис Шмыгал по итогам вторых межправительственных консультаций со Словакией.

"Мы договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба, который имеет целью использование газовых хранилищ, развитие интерконнектора "Мукачево" и сотрудничество по атомной индустрии. Это усилит не только энергетическую безопасность двух наших стран, но и безопасность всего восточноевропейского региона", - сказал глава правительства, которого цитирует Укринформ.

Он добавил, что в энергетической сфере Украина и Словакия также реализуют совместный проект по модернизации электрического интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны". По его словам, завершить этот проект планируют до конца 2028 года.

"В результате мы расширим наши экспортно-импортные возможности и укрепим энергетическую безопасность обоих государств", - подчеркнул Денис Шмыгал.