Товарооборот Украины за девять месяцев превысил $80 млрд

Товарооборот Украины составил $81,9 млрд за девять месяцев 2024 года, увеличившись за сентябрь на $9,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В Украину импортировали товаров на $51,2 млрд (+$6,1 млрд за сентябрь), экспортировали товаров из Украины на $30,7 млрд (+$3,2 млрд).

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $10,3 млрд, Польша — $5 млрд и Германия — $3,9 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $3,6 млрд, Испанию — на $2,1 млрд, Германию — на $2,1 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-сентябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров: машины, оборудование и транспорт — $17,7 млрд; продукция химической промышленности – $8,8 млрд; топливно-энергетические — $6,8 млрд.

При таможенном оформлении этих товаров в бюджет уплачено 302 млрд грн.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары — $17,9 млрд; металлы и изделия из них – $3,4 млрд; машины, оборудование и транспорт — $2,5 млрд.

За девять месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 217,9 млн грн.