Последнее обновление: 07.10.2024 12:28

В Кыргызстане хотят на полгода запретить импорт сигарет

Минэкономики Кыргызстана предложило на полгода запретить ввоз, транзит или реэкспорт сигарет. Такой законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Ограничение коснется всех стран, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что в Кыргызстане в 2023 году доля нелегальных сигарет составляла 17,7%. Контрафактная продукция в основном производится в Сербии и ОАЭ.

"В связи с этим принято решение ввести запрет на 6 месяцев на импорт, чтобы защитить здоровье граждан от потребления контрафактных несертифицированных сигарет", - отметили в Минэкономики.



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