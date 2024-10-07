Последнее обновление: 07.10.2024 12:28

Азербайджан освобождает от НДС ввоз и продажу зарядных устройств для электромобилей

В Азербайджане срок освобождения импорта и продажи зарядных устройств второго и третьего уровней для электромобилей от налога на добавленную стоимость (НДС) продлевается еще на 2 года. Это нашло отражение в предлагаемой поправке в Налоговый кодекс.

По действующему законодательству, с 1 января 2022 года импорт и продажа зарядных устройств второго и третьего уровней для электромобилей освобождены от НДС на 3 года, сообщает BMG.

Согласно проекту, с 1 января 2025 года срок освобождения от НДС импорта и продажи зарядных устройств второго и третьего уровней для электромобилей будет продлен еще на 2 года.



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