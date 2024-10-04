Азербайджан начинает использовать новые виды топлива с нулевым уровнем выбросов

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) начинает использовать новые виды топлива для достижения цели нулевых выбросов. Об этом сообщил председатель правления ASCO Рауф Велиев.

По его словам, ООО "Бакинский судостроительный завод" уже заказал первое гибридное водолазное судно, передает BMG.

"И концепция, и инженерия этого проекта были разработаны научно-исследовательским институтом ASCO. Это один из шагов, предпринятых для достижения цели по нулевым выбросам. Судоходство в целом является видом международной торговой деятельности в мире. Поэтому мы строим свою деятельность не только в соответствии с законодательством Азербайджана, но и в соответствии с требованиями международных конвенций", - сказал он.

Председатель ASCO обратил внимание, что для достижения нулевых выбросов к 2050 году ведомство утвердило политику управления выбросами.

"Достичь этой цели не так просто. Мы понимаем, что это очень сложная работа и потребует больших инвестиций. Для достижения нашей цели мы внимательно следим за происходящими в мире процессами, применяем новые инновационные решения", - сказал он.