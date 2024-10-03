Чехия закупит транспортные самолеты Embraer C-390 для ВВС

Министерство обороны Чехии планирует закупить два военно-транспортных самолета Embraer C-390 для Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает пресс-служба чешского оборонного ведомства.

Ожидается, что благодаря этим самолетам чешская армия получит новые возможности для транспортировки людей или материальных средств, тушения крупных пожаров, эвакуации раненых или дозаправки.

Министр обороны Яна Чернохова проинформировала правительство о заказе самолетов у бразильского производителя.

Контракт должен быть заключен в течение нескольких недель, а первый самолет прибудет в Чехию в следующем году.

"Армия Чешской Республики нуждается в усилении своей способности транспортировать более тяжелые и объемные грузы на большие расстояния или вывозить людей из кризисных районов в долгосрочной перспективе. Это полностью продемонстрировали эвакуации из Афганистана и Судана", – отметила министр.

Кроме приобретения самих самолетов, Министерство обороны закупает ряд дополнительного оборудования, в частности, средства воздушного пожаротушения, модуль для транспортировки пациентов и дозаправки в полете.

Контракт также предусматривает закупку наземного оборудования, начальную поставку запасных частей или обучение персонала.