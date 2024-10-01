Последнее обновление: 01.10.2024 17:24

Безработица в Японии снизилась в августе до 2,5%

В Японии в августе 2024 года безработица снизилась до 2,5%. Об этом говорится в отчете Министерства внутренних дел и связи страны.

В июле она составляла максимальные за 11 месяцев 2,7%.

Число безработных в стране в августе сократилось на 150 тысяч и составило минимальные за семь месяцев 1,72 млн человек. Количество занятых увеличилось на 250 тысяч - до рекордных 67,91 млн.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в августе приходилось 123 открытых вакансий по сравнению со 124 месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

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