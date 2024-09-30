Израиль подтвердил гибель главы ливанского отделения ХАМАС

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию главы ливанского отделения террористической организации ХАМАС Фатеха Шерифа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Шериф погиб в ночь на 30 сентября в результате авиаудара Израиля. Военные отметили, что он отвечал за координацию террористической деятельности ХАМАС в Ливане с боевиками Хезболлы, а также за вербовку боевиков и приобретение оружия.

Шериф являлся членом профсоюза учителей Агентства Организации объединенных наций по делам палестинских беженцев (БАПОР).

Издание Times of Israel со ссылкой на БАПОР сообщило, что Шериф погиб во время авиаудара по лагерю беженцев Аль-Бас в южном ливанском городе Тир вместе с женой и детьми.

"Фатех Шериф был сотрудником БАПОР, его отправили в административный отпуск в марте. Он находился под следствием в связи с обвинениями, которые БАПОР получило о его политической деятельности", - говорится в ответе организации по запросу издания.