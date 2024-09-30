Последнее обновление: 30.09.2024 16:12

Процентные ставки по действующим кредитам на покупку жилья в Китае снизят до 31 октября

Народный банк Китая в воскресенье потребовал от коммерческих банков снизить процентные ставки по действующим кредитам на покупку жилья, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на владельцев недвижимости.

К 31 октября 2024 года ставки по ипотеке на первое, второе и последующее жилье должны быть снижены не менее чем на 30 базисных пунктов ниже ставки для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR), пишет Синьхуа.

Таким образом, 18 национальных коммерческих банков должны опубликовать свои планы по корректировке до 12 октября.



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