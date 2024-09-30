Последнее обновление: 30.09.2024 16:12

Рост доходов населения Беларуси гарантирует высокий потребительский спрос в экономике - ЕАБР

В Беларуси сохраняется высокий рост доходов населения. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Как отмечают аналитики, реальная заработная плата выросла на 12,3% г/г в августе 2024 г. после 15,4% г/г в июле. Оплата труда растет высокими темпами во всех секторах, в том числе в бюджетном, где зарплаты в реальном выражении выросли на 11,8% г/г в августе после 12,7% г/г в июле.

При этом в сентябре ожидается повышение базовой ставки заработной платы, а также увеличение выплат учителям, что поддержит рост зарплат в бюджетной сфере и экономике в целом.

«Рост доходов населения, наряду с увеличением потребительского кредитования, будет способствовать сохранению высокого потребительского спроса в экономике», - считают в ЕАБР.



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