Рост доходов населения Беларуси гарантирует высокий потребительский спрос в экономике - ЕАБР

В Беларуси сохраняется высокий рост доходов населения. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Как отмечают аналитики, реальная заработная плата выросла на 12,3% г/г в августе 2024 г. после 15,4% г/г в июле. Оплата труда растет высокими темпами во всех секторах, в том числе в бюджетном, где зарплаты в реальном выражении выросли на 11,8% г/г в августе после 12,7% г/г в июле.

При этом в сентябре ожидается повышение базовой ставки заработной платы, а также увеличение выплат учителям, что поддержит рост зарплат в бюджетной сфере и экономике в целом.

«Рост доходов населения, наряду с увеличением потребительского кредитования, будет способствовать сохранению высокого потребительского спроса в экономике», - считают в ЕАБР.