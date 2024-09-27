Последнее обновление: 27.09.2024 16:45

Иностранцы смогут открывать в Украине бизнес онлайн в несколько кликов

Украина объявила о запуске uResidency - программы, которая позволяет иностранцам открывать бизнес в Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Программа предлагает удобные условия для ведения бизнеса: регистрация занимает всего 5-10 минут через приложение или портал uResidency. После проверки заявки е-резидент получает квалифицированную электронную подпись (КЭП) в консульстве без необходимости посещать Украину.

Далее он может зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя (ФЛП) онлайн.

Система исключает необходимость обращаться к бухгалтерам, поскольку налоговые декларации и платежи осуществляются автоматически через банк. Налоговая ставка для е-резидентов составляет 5%.

На данный момент программа доступна для граждан Индии, Пакистана, Таиланда и Словении, а на первом этапе планируется привлечь около 1000 е-резидентов. В будущем список стран будет расширен.



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