Азербайджан поставит в Сербию дополнительные объемы газа

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и сербская Srbijagas 26 сентября подписали контракт на куплю-продажу дополнительных объемов азербайджанского газа в Сербию. Об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в социальной сети Х (ранее Twitter).

"У нас была плодотворная встреча в Белграде с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович Ханданович по расширению нашего энергетического сотрудничества. SOCAR и сербская Srbijagas подписали контракт на куплю-продажу дополнительного азербайджанского газа в Сербию в объеме 1 млн кубометров в сутки на период с 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года", - написал министр.

По его словам, также состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии между министерством энергетики Азербайджана и Министерством минеральных ресурсов и энергетики Сербии.