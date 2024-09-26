МТЗ обещает через 2-3 года поставить беспилотный трактор на поток

Новый гендиректор МТЗ Сергей Авраменко сразу после своего назначения заявил про серийное изготовление беспилотных тракторов

По его словам, сейчас отрабатываются алгоритмы, связанные с механизмами управления беспилотным трактором. МТЗ демонстрировал образец беспилотного трактора еще весной 2021 года, однако в серийное производство он не поступал.

«Да, мы показали прототип. Но мы понимаем, где прототип, а где — серийный продукт. Поэтому сейчас алгоритмы и системы управления дорабатываются до уровня серийного производства. В ближайшие два-три года мы должны выйти на серийное изготовление», - сказал Авраменко, которого цитируют госСМИ.

Авраменко — бывший первый замгендиректора МТЗ. Сегодня Лукашенко согласовал его кандидатуру на пост гендиректора.