В Литве подтвержден первый в этом году случай оспы обезьян

Первый в этом году случай заболевания оспой обезьян подтвержден в Литве. Об этом в среду сообщил Национальный центр общественного здоровья страны.

По данным центра, заболевшим является 37-летний мужчина из Испании, приехавший в Литву. Он 20 сентября обратился к инфекционистам после появления симптомов: сыпи, небольшой температуры.

"Мы начали эпидемиологическое расследование, которое важно для выяснения возможных контактов. На данный момент человек чувствует себя хорошо, лечится амбулаторно и имеет возможность изолироваться. Мы могли бы подтвердить, что путь заражения половой. В разговоре с человеком он назвал два возможных контакта, больше информации на данный момент нет", - сообщил представитель центра здоровья Кястутис Рудайтис

По его словам, не ясно, прибыл ли человек в Литву зараженным, или это произошло здесь.

"Инкубационный период может длиться две-три недели, и человек не может точно сказать, от кого он мог заразиться, был ли у него контакт с больным человеком. Информация еще уточняется", - сказал он.