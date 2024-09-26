Белорусский рубль укрепляется к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 26 сентября 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,32 копейки, или на 0,1%, до 3,2101 рубля при текущем объёме $2,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль растет на 0,1 копейки, или на 0,03%, до 3,4752 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 717,9 млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 0,83 копейки, или на 0,18%, до 4,6114 рубля за 10 юаней при текущем объёме 15 млн. юаней.