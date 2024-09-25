Последнее обновление: 25.09.2024 17:46

ВВП ЕАЭС вырос за полугодие на 4,6%

Категории: ЕАЭС ВВП

Валовой внутренний продукт Евразийского экономического союза в I полугодии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,6%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник пресс-службой Евразийской экономической комиссии.

В отчетном периоде производство товаров в ЕАЭС увеличилось на 4,3%, производство услуг - на 5,2%.

"Увеличение производства товаров валового внутреннего продукта в январе - июне 2024 года наблюдалось в Кыргызстане - на 8,7%, Беларуси - на 7,5%, Армении - на 7,3%, России - на 4,2% и Казахстане - на 3,6%", - сообщила ЕЭК.



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