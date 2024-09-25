В Беларуси на полгода продлили запрет на вывоз более 250 видов промтоваров

Постановлением Совмина № 688 от 20 сентября 2024 года продлен запрет на вывоз около 250 видов промышленных товаров за пределы Беларуси в государства - члены ЕАЭС вне зависимости от страны происхождения.

Согласно опубликованному на НЦПИ документу, в список вошли гипс, ангидрит, цементы зубные и прочие материалы для пломбирования, цементы, реконструирующие кость, приспособления, идентифицируемые как приспособления для стомического использования, фотопластинки и фотопленки плоские, сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных, рентгеновские, средства дезинфицирующие.

Помимо этого, в перечень включены перчатки, рукавицы и митенки, используемые для медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных целей, ампулы из стекла, отходы и лом вольфрама и изделий из него, емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов.

Запрещается также вывозить ножи и режущие лезвии для машин или механические приспособления, горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические, автопогрузчики с вилочным захватом, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием прочие тележки и др.

Кроме того, установлен запрет на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС из Беларуси в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Запрет не распространяется на товары с сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение, с сертификатом продукции собственного производства или актом экспертизы о соответствии промпродукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к произведенной на территории Беларуси, выдаваемыми БелТПП. Запрет также не распространяется на товары с выпиской из евразийского реестра и на ряд других случаев, которые обозначены в документе.

Постановление вступает в силу с 23 сентября и действует в течение шести месяцев.