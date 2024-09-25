Госконтроль начал проверку интернет-магазина «Евроопт»

Комитет госконтроля начал проверку ЗАО «Интернет - магазин Евроопт», которое занимается не только торговлей, но и оказывает почтовые услуги.

Как сообщает КГК, в ходе проверки будет проанализирована финансово-хозяйственная деятельность общества, а также дана оценка полноты и своевременности выполнения обществом обязательств перед государственными органами и организациями.

Кроме того, контролеры изучат инвестиционную деятельность, в том числе реализацию проектов, выполнение программ и мероприятий по модернизации.

Помимо этого, будет проанализировано соблюдение законодательства о ценах и ценообразовании, а также другие вопросы.

Проверка проводится во всех регионах республики «в соответствии с планом выборочных проверок».