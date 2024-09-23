Латвия разместила на международном рынке 7-летние еврооблигации на €600 млн

Латвия на прошлой неделе привлекла €600 млн на международном финансовом рынке. Об этом сообщила Госказна страны.

Согласно информации, Латвия в лице Госказны 17 сентября провела размещение на международном рынке 7-летних еврооблигаций на сумму €600 млн.

Доходность облигаций составляет 3,138%, а купонная ставка - 3%. Дата погашения бумаг - 24 января 2032 года.

В ходе размещения спрос инвесторов достиг самого высокого уровня за всю историю латвийских евробондов - почти €5 млрд, отмечает Госказна. При этом количество покупателей также было одним из самых больших: облигации приобрели 140 инвесторов из разных европейских стран, включая Германию, Австрию, Великобританию, Ирландию, скандинавские страны и Швейцарию.

Ведущими банками выпуска стали BNP Paribas, Deutsche Bank и Erste.