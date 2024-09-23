Европейские производители стали обеспокоены потоком экспорта из Китая

Европейские производители стали обратились к торговым чиновникам с просьбой решить проблему резкого роста китайского экспорта стали. Об этом пишет Financial Times.

Европейские цены на сталь падают ниже себестоимости производства, поскольку мировой рынок переполнен.

По словам производителей стали, необходима новая, комплексная система тарифов, чтобы устранить искажающие рынок последствия глобального избытка мощностей и защитить отечественных производителей, страдающих от слабого спроса и высоких цен на энергоносители.

Ожидается, что Китай, крупнейший в мире производитель стали, в этом году экспортирует более 100 млн тонн металла - больше, чем когда-либо с 2016 года. Такой рост уже привел к усилению торговой напряженности и побудил несколько стран ввести тарифы на импорт.

Прямой китайский экспорт в Европу небольшой после введения защитных мер в отношении определенных видов стальной продукции в 2018 году, но отрасль отмечает, что страдает от негативных последствий роста импорта из других стран.

Пошлины на импорт электромобилей из Китая в Канаду установили на уровне 100%, на сталь и алюминий - 25%.