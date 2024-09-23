Последнее обновление: 23.09.2024 14:57

Госдолг Кыргызстана составляет 43,7% от объема ВВП

В настоящее время общий размер государственного долга составляет 43,7% от объема ВВП. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил заместитель министра финансов Умутжан Аманбаев.

По его словам, в 2023 году размер госдолга составлял 45,5% от объема ВВП, пишут местные СМИ.

Замминистра добавил, что по прогнозам Минфина к 2028-2029 годам сумма госдолга снизится до 26% от уровня ВВП.

Умутжан Аманбаев пояснил, что сейчас приходится пик выплат основных сумм по госдолгу.

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