Последнее обновление: 20.09.2024 16:23

Mercedes ухудшил прогноз на текущий год из-за слабого спроса в Китае

Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG ухудшил прогноз на текущий год из-за слабого спроса в Китае.

Как сообщается в пресс-релизе, показатель EBIT по итогам года будет "существенно меньше", чем в прошлом году, когда он составил €19,6 млрд.

Кроме того, компания теперь ожидает, что в 2024 году рентабельность в сегменте легковых автомобилей составит 7,5-8,5%, тогда как ранее показатель ожидался в диапазоне 10-11%.

Причиной снижения прогноза стало "дальнейшее ухудшение макроэкономической ситуации", главным образом вызванное ослаблением спроса в Китае.



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