США предупредили об ужесточении режима санкций в отношении российской нефти

США намерены усилить ограничения в отношении торговли Россией нефтью. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

«Я думаю, мы приближаемся к тому, что сможем говорить о гораздо более жестком режиме применительно как к теневому флоту, так и к тем объемам нефти, которые Россия в состоянии поставлять на рынок», - сказал он (цитата по ТАСС).

Сингх назвал еще одно направление санкционной политики, где США намерены нарастить усилия: это снижение «заинтересованности третьих стран, производящих компоненты, которые в итоге оказываются непосредственно на поле боя в интересах России, или от транзитной доставки грузов». Среди таких государств он назвал Китай (это «самый злостный нарушитель» санкционного режима США), Индию, Турцию, ОАЭ и другие.

G7 ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, а также на нефтепродукты — на уровне $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по отношению к сырой нефти) и $45 за баррель на мазут (продается с дисконтом). Для транспортировки продукции, которая продается дороже ценового лимита, компании из стран G7 не могут оказывать соответствующие услуги.

Помимо ценового потолка, Запад стал вводить санкции против «теневого флота» России. Bloomberg в июле сообщал, что десятки танкеров, которые прежде перевозили российскую нефть, после введения санкций США простаивают пустыми в разных местах.