Казахстан за семь месяцев 2024 года нарастил экспорт урана на 54%

Казахстан за семь месяцев 2024 года экспортировал природный обработанный уран на $2 млрд, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут аналитики DATA HUB.

«Это значение – максимум для периода по крайней мере с 2015 года. Весь прирост обеспечил рост цен на уран, физически экспорт почти не изменился - 10,3 млн кг урана, рост на 1% год к году. В деньгах основная доля – у России, или 46%. На годовом уровне общая стоимость поставок возросла на 23%, хотя физически экспорт примерно настолько же упал. Средняя стоимость 1 кг урана, соответственно, взлетела на 63%. Если считать не в долларах, а в килограммах, то главным покупателем в этом году оказался Китай с долей в 44%. КНР за год нарастила закупки и в физическом на 21%, и в денежном выражении на 72%», - отмечают аналитики.

Из остальных значимых прошлогодних партнеров объемы нарастили все.

«Совсем отвалилась Румыния, которая в январе-июле 2023 года закупила уран на $27,5 млн, и Австрия», - говорится в сообщении.