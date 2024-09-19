Последнее обновление: 19.09.2024 15:29

Европарламент призвал к эмбарго на российский газ и к санкциям в отношении Газпрома

Европейский парламент 19 сентября на пленарном заседании в Страсбурге призвал ЕС ввести полное эмбарго на российский сжиженный природный газ (LNG) и санкции против Газпрома и российских нефтяных компаний. Об этом говорится в принятой резолюции.

Евродепутаты также выступили за внесение в санкционные списки судов ледового класса Arc-7, экспортирующих российский сжиженный природный газ, чтобы лишить их доступа к портам или западным морским службам.

Европарламент считает, что ЕС и его государства-члены должны ввести целевые санкции в отношении морских судов, используемых Россией для обхода санкций на экспорт ею нефти и газа и обслуживания ее энергетических проектов в Арктике.

Помимо этого, депутаты призвали ввести санкции в отношении ядерного сектора России и адресные санкции против лиц, виновных в нарушениях ядерной безопасности на Запорожской АЭС.



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