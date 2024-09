Moody's пересмотрело прогнозы рейтингов 4 региональных банков США

Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело на "стабильный" с "негативного" прогноз рейтингов четырех региональных банков США - Fifth Third Bancorp, First Citizens Bancshares Inc., Regions Financial и Huntington Bancshares.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, это отражает улучшение капитализации и балансов банков.

Все рейтинги банков были подтверждены на текущих уровнях, в том числе долгосрочные рейтинги Fifth Third, Regions Financial и Huntington Bancshares - "Baa1", First Citizens - "Baa2".