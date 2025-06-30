В еврозоне годовое потребкредитование в мае выросло на 2%

В еврозоне в мае объем выданных потребительских кредитов в еврозоне в мае увеличился на 2% в годовом выражении и составил €7,002 трлн. Об этом сообщил Европейский центробанк.

Темпы подъема стали максимальными за два года (с мая 2023 года). Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

В апреле потребительское кредитование выросло на 1,9%. Таким образом, рост показателя ускоряется девятый месяц подряд.

Объем кредитов, выданных банками еврозоны нефинансовым компаниям, в мае повысился на 2,5% и достиг €5,23 трлн.

Ключевой индикатор денежной массы (агрегат M3) в еврозоне в мае вырос на 3,9% в годовом выражении до €16,9 трлн. Консенсус-прогноз предполагал ускорение подъема до 4% с апрельских 3,6%.