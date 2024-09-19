Первый в Европе завод по переработке лития открылся в Германии

Немецкая компания AMG Lithium открыла первый в Европе завод по переработке лития в городе Битерфельд-Вольфен (Германия). Об этом сообщил управляющий директор AMG Lithium Штефан Шерер в интервью изданию Frankfurt Allgemeine Zeitung.

AMG Lithium оценивает собственные инвестиции в строительство завода примерно в €140 млн, из которых €5,5 млн получено из региональных программ экономического развития.

Завод создал 80 новых рабочих мест. К следующему году AMG Lithium планирует запустить его на полную мощность, производя до 20 тыс. тонн гидроксида лития в год, что достаточно для батарей около 500 тыс. электромобилей.

Литий будет добываться компанией AMG в Бразилии, перевозиться в Европу кораблями, проходить тщательную очистку и рафинирование на новом заводе. Целью является производство гидроксида лития аккумуляторного класса с высокой плотностью энергии.

Производители катодов и аккумуляторных элементов в Венгрии и Польше уже подтвердили заказ на гидроксид лития.

До сих пор лидерами по производству лития были Китай, Южная Америка и Австралия, но теперь на карте появилась и Европа. Даже если переработанное сырье пока приходит из Бразилии, AMG также надеется на производство лития в Европе. В настоящее время компания изучает возможность добычи лития в Циннвальде в Германии или Португалии.

AMG Lithium является дочерней компанией AMG Critical Materials N.V. Фирма была основана в 2018 году со штаб-квартирой в Индустриальном парке Хехст во Франкфурте-на-Майне (Германия). AMG Lithium сосредоточена на производстве и разработке высококачественных литиесодержащих материалов для сектора накопления энергии.